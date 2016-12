Putin:senza Assad Siria al collasso

Il fatto che Assad resti al potere in Siria, per Vladimir Putin non è "una questione di principio", ma "un cambio di regime potrebbe diventare un disastro non solo su scala locale o regionale". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha confermato l'intenzione di includere l'Organizzazione della Cooperazione Islamica nei negoziati a Vienna per trovare una soluzione politica alla crisi siriana.