Putin: pronto a incontrare Trump in qualsiasi momento

In un'intervista a due media giapponesi, il presidente russo, Vladimir Putin, si è detto "pronto in qualsiasi momento" a incontrare il prossimo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. "Il presidente eletto americano - ha spiegato - si è detto pubblicamente a favore della normalizzazione dei rapporti russo-americani. Non possiamo non sostenerlo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte del percorso".