Putin: ok ad alleanza anti-Isis

Per combattere l'Isis "sarebbe meglio creare una coalizione comune", ma in caso contrario la Russia è pronta "a lavorare anche in un altro formato che sia accettabile per i suoi partner". Lo ha dichiarato Vladimir Putin in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Francois Hollande a Mosca. "Il destino di Assad dovrebbe essere nelle mani del popolo siriano", ha poi aggiunto.