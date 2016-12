Putin: non escludo che si arrivi a una nuova guerra fredda, Renzi: fuori dalla realtà

"Non posso escludere che prima o poi si arrivi a una nuova guerra fredda" se "la Nato continua a fomentare" la logica della contrapposizione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo, sottolineando che l'Alleanza Atlantica "ha bisogno di un nemico esterno" e questo nemico sarebbe la Russia. "Non penso che nessuno lo voglia, noi certamente non lo vogliamo", ha affermato il capo del Cremlino.