Putin: "Noi in Siria combattiamo terrorismo, altri alimentano caos"

La Russia, che in Siria "combatte il terrorismo e collabora con il legittimo governo siriano, intende lavorare a fianco dei partecipanti al processo di riconciliazione". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin sottolineando come la crisi siriana mostri come "ci sia un'alternativa a politiche distruttive". Il capo del Cremlino ha aggiunto: "Alcuni nostri colleghi fanno di tutto per rendere il caos in Medio Oriente permanente".