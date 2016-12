Putin: federalizzazione Ucraina

L'Ucraina ha bisogno di una federalizzazione: lo ha ribadito il leader del Cremlino Vladimir Putin in una intervista alla tv tedesca Ard. "Non capisco la contrarieta' di alcune forze politiche in Ucraina persino a sentir parlare della possibilità della federalizzazione", ha spiegato Putin, che la ritiene un modo per consentire alla gente che vive in questi territori di "sentirli come la loro patria, a prescindere dalla lingua che parla".