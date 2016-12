Putin: "Dopo muro sbagliato tutto" "Nato e Usa volevano l'Europa"

"Abbiamo sbagliato tutto: 25 anni fa cadde il muro di Berlino , ma altri muri invisibili sono stati spostati in Europa dell'Est". L'accusa arriva dal presidente russo Vladimir Putin in un'intervista alla Bild. "Non siamo riusciti a superare la divisione dell'Europa - sottolinea - e questo ha portato a fraintendimenti reciproci e accuse. E' la causa di tutte le crisi". E punta il dito contro Nato e Usa : "volevano sedersi da soli sul trono d'Europa".

Per quanto riguarda la Russia, secondo Putin "l'errore" che ha portato all'attuale situazione di crisi in Europa è stato quello di "essere arrivati in ritardo". "Se avessimo spiegato quali erano i nostri interessi nazionali più chiaramente fin dall'inizio il mondo sarebbe ancora in equilibrio". "Dopo la caduta dell'Unione Sovietica - ha aggiunto - avevamo molti problemi da affrontare per i quali possiamo solo incolpare noi stessi: la crisi economica, il collasso del welfare, il separatismo e gli attacchi terroristici che hanno sconquassato il Paese".



"Nato non avrebbe dovuto espandersi a Est" - "La Nato non avrebbe dovuto espandersi a Est - ha spiegato Putin -. Ma la Nato e gli Usa volevano una vittoria completa sull'Urss, volevano sedersi sul trono dell'Europa da soli. Ora però siedono lì e stiamo parlando di queste crisi che altrimenti non avremmo avuto".