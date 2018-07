Putin: "Cose cambiate in meglio dopo incontro con Trump"

"Le cose sono cambiate in meglio per Stati Uniti e Russia dopo l'incontro di Helsinki: è un inizio, un buon inizio". Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente Fox dopo l'incontro con Donald Trump. "E' completamente ridicolo pensare che qualcuno dalla Russia abbia potuto influenzare gli Stati Uniti e la scelta di milioni di americani", ha quindi aggiunto.