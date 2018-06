Putin avverte l'Ucraina: se Kiev attacca ci saranno conseguenze

Se, in vista dei Mondiali di calcio in Russia, l'Ucraina dovesse mettere in atto "provocazioni" militari, ci saranno "conseguenze gravissime per l'entità statale ucraina in generale". L'avvertimento arriva dal presidente russo, Vladimir Putin, il quale ha così commentato le voci secondo cui Kiev starebbe preparando un'offensiva nel Donbass. "Spero - ha spiegato Putin - che non succeda nulla del genere: è impossibile intimidire la nostra gente".