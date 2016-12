Putin: attenzione su virus Zika

L'apprensione per la diffusione del virus Zika si diffonde anche in Russia, dove il presidente Vladimir Putin ha chiesto al ministro della Salute Veronika Skvortsova di prestare attenzione. "Qualcosa di disgustoso - ha detto Putin - sta anche arrivando dall'America Latina. Qualche virus. Di certo le zanzare non voleranno sull'Oceano, ma persone infette potrebbero ben farlo e lo stanno facendo. Questo virus è già apparso in Europa".