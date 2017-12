Putin a Trump: rispetto reciproco per affrontare le sfide del mondo

Principi di "uguaglianza" e "rispetto reciproco" per affrontare le sfide del mondo. E' quanto chiede il presidente russo Vladimir Putin all'omologo statunitense Donald Trump nel suo messaggio di auguri di fine anno. Il Cremlino fa sapere che "Putin ha rilevato la forte convinzione che, nell'attuale contesto internazionale difficile, sia importante per Russia e Usa impegnarsi in un dialogo costruttivo per trovare le migliori soluzioni alle minacce globali".