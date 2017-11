Siria, Putin a sorpresa incontra Assad: "Lotta al terrorismo prossima alla fine"

Siria, Assad riappare in pubblico in un summit con Putin Ansa 1 di 19 Ansa 2 di 19 Ansa 3 di 19 Ansa 4 di 19 Ansa 5 di 19 Ansa 6 di 19 Ansa 7 di 19 Ansa 8 di 19 Ansa 9 di 19 Ansa 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Ansa 15 di 19 Ansa 16 di 19 Ansa 17 di 19 Ansa 18 di 19 Ansa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vorrei congratularmi con voi per i risultati ottenuti dalla Siria in termini di lotta al terrorismo, per il fatto che il popolo siriano sta attraversando momenti molto difficili e si sta avvicinando a una definitiva e inevitabile sconfitta dei terroristi", ha affermato il presidente russo durante l'incontro avvenuto alal vigilia di un vertice tripartito Russia-Turchia-Iran dedicato alla crisi siriana.



"Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere prima di arrivare a una vittoria completa sui terroristi, ma per quanto riguarda il nostro lavoro comune nella lotta al terrorismo in Siria, l'operazione militare è prossima alla conclusione", ha sottolineato Putin parlando con Assad. "Ora la cosa più importante è passare alle questioni politiche, e prendo atto con soddisfazione della sua prontezza a lavorare con tutti coloro che vogliono la pace e una soluzione del conflitto", ha aggiunto.



Dall'inizio dell'intervento russo in Siria, nel 2015, "molte aree del Paese sono state liberate dai terroristi", ha sostenuto Assad. "Quelli che erano stati costretti a fuggire hanno fatto ritorno nelle proprie case", ha aggiunto il responsabile siriano.



Vladimir Putin avrà in giornata un colloquio con il presidente statunitense Donald Trump sulla crisi in Siria e riferirà del suo incontro a sorpresa con il presidente siriano Bashar al Assad. In una nota del Cremlino si legge che il presidente russo ha in agenda una serie di "consultazioni" anche con altri capi di Stato come l'emiro del Qatar e i leader mediorientali.