Puigdemont: pronti ad andare in prigione se processo sarà giusto

"Siamo pronti ad andare in prigione per 30 anni se questo fosse il risultato di un processo giusto, equo". Lo ha detto il leader catalano destituito Carles Puigdmeont, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles. "Siamo cittadini europei, possiamo circolare liberamente, non ci stiamo nascondendo", ha poi risposto ai giornalisti che, in conferenza stampa, gli domandavano come fosse arrivato a Bruxelles.