Puigdemont: "Posso governare la Catalogna anche da Bruxelles"

Il deposto presidente catalano Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, candidato alla rielezione, ha ribadito di ritenere che "è possibile governare da Bruxelles", mentre "dal carcere sicuramente non potrei farlo". Il fronte indipendentista che ha la maggioranza assoluta nel Parlament preme affinché sia investito nuovo presidente a fine mese per via telematica senza rientrare in Spagna, dove rischia l'arresto immediato.