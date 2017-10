Puigdemont: "La Catalogna diventi una repubblica indipendente"

Sì all'indipendenza, ma "sospensione dell'esecutività". Così il presidente catalano Carles Puigdemont nell'atteso discorso al Parlamento di Barcellona. "Come presidente della Generalitat, assumo il mandato perché la Catalogna si converta ad una Repubblica indipendente", ha detto infatti Puigdemont, aggiungendo però di voler sospendere "la dichiarazione di indipendenza per avviare il dialogo, perché in questo momento serve a ridurre la tensione".