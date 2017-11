Puigdemont: "Governo legittimo incarcerato per le sue idee"

"Il governo legittimo della Catalogna incarcerato per le sue idee e per essere stato fedele al mandato approvato dal parlamento catalano". Così il leader separatista Carles Puigdemont ha commentato su Twitter i fatti della giornata. Più tardi, intervenendo in una tv catalana, ha invitato la gente a protestare per gli arresti dei suoi ex ministri "senza violenza, pacificamente e nel rispetto delle opinioni di tutti".