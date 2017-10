26 ottobre 2017 17:39 Puigdemont cede agli indipendentisti e non convoca le elezioni in Catalogna Per il presidente catalano non ci sono le "garanzie da parte di Madrid". Chiesta dal governo lʼattivazione dellʼart. 155

"Avrei indetto le elezioni se vi fossero state le garanzie, ma queste garanzie" da parte di Madrid "non ci sono". Lo ha detto il presidente catalano Carles Puidgemont cedendo di fatto alla pressione degli indipendentisti che chiedevano, appunto, di non accettare lo scioglimento del parlamento da parte del governo centrale. "L'applicazione dell'articolo 155 è abusiva e ingiusta, non accetto le misure che il governo di Madrid ha adottato", ha aggiunto Puigdemont.

Barcellona, indipendentisti catalani in piazza contro lʼarticolo 155 Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Madrid chiede l'attivazione dell'art.155 - La vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria ha detto al Senato di Madrid che il governo chiede l'attivazione dell'articolo 155 contro la Catalogna per "ristabilire l'esercizio dell'autogoverno catalano in un quadro costituzionale" e "tutelare l'interesse generale della Spagna". "Vogliamo aprire una nuova fase basata sul rispetto della legge", ha detto la vice di Rajoy pochi minuti dopo le dichiarazioni del presidente catalano che non ha convocato elezioni. La vicepresidente dell'esecutivo spagnolo ha spiegato che Puigdemont non ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti sull'effettiva dichiarazione di indipendenza da parte del governo catalano, quindi "non è successo nulla, ha fatto solo rumore". Per questo, ha spiegato, si è deciso di invocare l'articolo 155, sul commissariamento della regione. "Per affrontare una situazione cosi' incredibilmente grave lo Stato di diritto ha gli strumenti eccezionali. Quello che prevede l'articolo 155 non esiste soltanto in Spagna", ha spiegato.