Proteste Usa, centinaia di arresti

Sale ad oltre 100 il numero degli arrestati nella sola città di New York nel corso della protesta pacifica in solidarietà con il corteo di Baltimora. I manifestanti hanno sfilato in omaggio dell'afroamericano morto durante un fermo della polizia. Sotto accusa i metodi brutali degli agenti. Decine di arresti si registrano nella stessa Baltimora, a Seattle, Detroit, Boston, Chicago e Indianapolis.