Proteste in Venezuela, due persone morte durante le manifestazioni

E' salito a due il bilancio delle vittime per le proteste antigovernative in Venezuela. Una donna di 23 anni, identificata come Paola Ramirez, è stata uccisa nel corso delle manifestazioni a San Cristobal nell'ovest del Paese. Lo ha precisato il sindaco della città. Poche ore prima a Caracas un giovane 17enne era morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma di fuoco alla testa sempre durante le proteste.