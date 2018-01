Proteste in Iran, Usa: "Teheran metta fine a blocco social media"

L'amministrazione Trump ha chiesto al governo iraniano di porre fine al blocco di Instagram e di altri popolari social media messo in atto per le proteste antigovernative che stanno infiammando le strade della Repubblica islamica. Gli Stati Uniti vogliono che Teheran "apra questi siti", ha affermato il sottosegretario di Stato Usa Steve Goldstein, definendo Instagram, Telegram e altre piattaforme "luoghi legittimi per la comunicazione".