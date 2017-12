Proteste in Iran, scontri a Doroud: i morti salgono a otto

Due persone sono state uccise dalle forze di sicurezza in Iran durante i disordini scoppiati nella notte a Doroud, nel Lorestan, in seguito alle proteste della popolazione contro il governo e il carovita. Sale così a otto il bilancio delle vittime totali registrate nel Paese. I manifestanti hanno assaltato sedi di istituzioni governative, come banche e biblioteche, in diverse località iraniane, tra le quali la capitale Teheran.