Proteste in Iran, Macron: Teheran rispetti la libertà di espressione

In un colloquio telefonico Emmanuel Macron ha invitato il suo omologo iraniano Hassan Rohani a "rispettare la libertà di espressione e di manifestare" del suo popolo. Il presidente francese ha quindi fatto appello alla "moderazione e alla pacificazione". Rohani, dal canto suo, ha chiesto alla Francia di non dare ospitalità ai mujaheddin del popolo - organizzazione considerata terroristica - perché incoraggia le proteste "per fomentare le ostilità".