Proteste in Iran, banche attaccate e ritratti di Khamenei bruciati

Sedi di istituzioni governative, come banche e biblioteche, sono state attaccate dai manifestanti scesi in diverse città iraniane per protestare contro il governo e il carovita. Immagini della Guida Suprema Ali Khamenei sono state bruciate a Teheran e in altre località, dimostrando il carattere politico e antisistema che stanno assumendo i disordini inaugurati nei giorni scorsi.