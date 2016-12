Proteste contro la riforma del lavoro, violenti scontri con lancio di molotov a Parigi

Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 1 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 2 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 3 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 4 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 5 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 6 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 7 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 8 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 9 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 10 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 11 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 12 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 13 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 14 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 15 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 16 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 17 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro 18 di 18 Ansa Ansa Scontri a manifestazione Parigi contro riforma lavoro leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati diversi i cortei in tutta la Francia nonostante la legge sul lavoro (Loi Travail) sia stata già approvata in via definitiva: i manifestanti hanno sfilato a Parigi, Tours, Marsiglia, Nantes, Rennes, Le Havre, Lione, Clermont-Ferrand, Grenoble e altre città. Nella capitale, nove fermi e gravi scontri, con lancio di lacrimogeni da parte della polizia e di sassi e molotov dalle file dei manifestanti.



Guerra di cifre - Secondo il ministero dell'Interno, circa 78mila persone, 65mila in provincia e 13.000 a Parigi, sono scese in piazza. Per il sindacato CGT, che guida la rivolta contro il provvedimento adottato quest'estate, i manifestanti sono stati invece 170mila.