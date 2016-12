Proteste a Ferguson, due i feriti

Almeno due persone sono state ferite a Ferguson, nel Missouri, quando centinaia di manifestanti sono scesi in strada per sostenere le proteste di Baltimora. Nel sobborgo di St. Louis, che dalla scorsa estate è divenuto il simbolo delle manifestazioni degli afroamericani contro i metodi duri della polizia dopo l'uccisione del 18enne di colore Michael Brown, durante la notte ci sono stati spari, incendi e saccheggi in almeno un negozio.