Proteste a Ferguson, donna colpita da agente perde un occhio: "Avrò giustizia?"

15:22 - La rabbia non si spegne a Ferguson dopo che una donna incinta ha perso un occhio in seguito alle cariche della polizia durante una manifestazione pacifica. Dornella Corner stava protestando insieme a centinaia di persone nella città del Missouri contro la notizia del Gran giurì di non processare il poliziotto che ha ucciso Michael Brown. Ora la Corner si chiede su Facebook: "Avrò mai giustizia per questo?". E continua: "Comunque sono contenta di essere ancora viva, grazie per il supporto delle persone". La sua foto sta facendo il giro dei social, infatti, scatenando le proteste del web.