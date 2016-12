Proteste a Charlotte, la polizia arresta una persona legata all'uccisione del manifestante

Il manifestante era morto in seguito a una sparatoria durante le proteste della comunità afroamericana dopo che un agente ha ucciso a colpi di pistola Keith L. Scott , 43enne afroamericano. Intanto la polizia ha fatto sapere che il coprifuoco decretato giovedì resterà in atto (da mezzanotte alle sei di mattina) e ha poi aggiunto di avere la sicurezza della città sotto controllo. Infine resta la questione del video in cui è stata filmata la sparatoria. La famiglia di Scott (che ha visto le registrazioni) chiede alle autorità di rendere pubblico il materiale . Il capo della polizia, invece, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha detto che vuole attendere affinché il materiale sia completo. "E' una questione di tempo", ha detto, anche noi vogliamo la "trasparenza" ma "aspettare può essere utile" alle indagini.

La famiglia del nero ucciso dalla polizia diffonde video - La moglie di Keith Scott, l'afroamericano rimasto ucciso a Charlotte in North Carolina per mano della polizia, aveva filmato il fatale episodio e le immagini sono state pubblicate sul sito del "New York Times". Il video non mostra immagini ravvicinate ma si sente la donna urlare ripetutamente: "Non sparate, è disarmato!" e poi "Non ha fatto nulla. Non ha una pistola, non vi farà nulla. Keith, scendi dall'auto!", prima che si sentano diversi spari e ancora la donna: "Avete sparato?".