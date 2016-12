Protesta tassisti, caos a Giacarta

Una protesta di tassisti contro i due servizi di trasporto urbano privato Uber e Grab ha mandato in tilt vari quartieri della capitale indonesiana Giacarta. Le immagini delle televisioni mostrano veicoli fermi in mezzo ad una trafficatissima tangenziale e degli uomini che aggrediscono i taxi che si rifiutano di aderire alla protesta. E' questa la seconda azione di contrasto ai servizi di trasporto privato organizzata a Giacarta in questo mese.