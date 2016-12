Prosegue offensiva a Mosul e Raqqa, miliziani Isis perdono terreno

L'Isis sta perdendo terreno attorno alle roccaforti in Iraq e Siria, Mosul e Raqqa, con l'avanzata delle forze governative irachene e dei combattenti arabo-curdi. In Siria sono stati uccisi un gran numero di combattenti del Califfato mentre in Iraq gli jihadisti presenti in città (in un numero tra 3mila e 5mila) sono ormai quasi circondati e nella morsa delle forze governative sostenute dagli Stati Uniti.