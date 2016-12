Progettavano di uccidere il principe Carlo e la moglie Camilla, sei arresti

Sei uomini sono stati arrestati dalla polizia irlandese: secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, stavano progettando di uccidere il principe Carlo e sua moglie Camilla in occasione della visita che la coppia reale effettuerà la prossima settimana in Irlanda e in Irlanda del Nord. Per lo scopo, i sei avevano creato un vero e proprio arsenale di bombe e armi da fuoco.