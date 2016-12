Profughi, ok Polonia a quote Ue

La Polonia ha aperto al sistema di ricollocamento profughi per quote proposto dalla Commissione europea, secondo quanto riferiscono fonti dell'esecutivo comunitario. Intanto il presidente Jean-Claude Juncker ha avuto una colazione di lavoro con gli ambasciatori dei 28 (Coreper), che si riuniscono in vista del Consiglio di Affari interni straordinario di lunedì.