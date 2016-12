Profughi, Merkel striglia Vienna

Arrivano parole dure da Angela Merkel per l'Austria, dopo la decisione di Vienna di limitare gli accessi dei profughi nel Paese introducendo un tetto limite per i richiedenti asilo, in piena emergenza migranti per l'Europa. "Non sono grata all'Austria - dice la cancelliera -. Ho trovato inopportuno che prendesse misure in modo unilaterale".