Profughi, Merkel chiede vertice Ue

Angela Merkel vorrebbe un Consiglio europeo straordinario sull'emergenza profughi, già per la prossima settimana. La cancelliera ne ha parlato in conferenza stampa, a Berlino, con il suo omologo austriaco Werner Faymann. "E' urgente che la Grecia, e anche l'Italia, facciano subito gli hotspot", ha proseguito la Merkel, sottolineando che "diversamente non può esserci la distribuzione equa dei rifugiati".