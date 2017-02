Profanati cimiteri ebraici Usa, la Casa Bianca: "Atti inquietanti"

Forte condanna del presidente americano Donald Trump per gli atti di anti-semitismo. In relazione a gesti vandalici, come la recente profanazione del cimitero ebraico di Philadelphia, il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ha espresso la sua forte disapprovazione parlando di "atti inquietanti". E ha aggiunto: "Per il presidente nessun americano deve avere paura di professare la propria fede religiosa".