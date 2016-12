Prof turchi arrestati, ira Erdogan

"Solo perché hanno titoli come professore o dottore davanti ai loro nomi non significa che siano illuminati. Queste persone sono oscure, crudeli e vili". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha apostrofato così gli accademici arrestati per aver firmato l'appello per una soluzione pacifica del conflitto curdo. "Chi sostiene i massacri del Pkk contribuisce ai suoi crimini, ho invitato i giudici a fare subito tutto ciò che serve", ha aggiunto.