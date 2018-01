Prodi: "Il Pd lavora per unità del centrosinistra, LeU no"

"Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi per il quale "Grasso, D'Alema e Bersani, in questo momento, non sono per l'unità del centrosinistra". Quanto alle liste del Partito democratico e del centrosinistra "mi auguro - ha aggiunto - che siano competitive".