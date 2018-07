Procura tedesca rinvia a giudizio 11 italiani, legami con mafia

La procura di Costanza ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 persone di nazionalità o origine italiana per collegamenti con la 'ndrangheta e con la mafia siciliana, nell'ambito di un'indagine sulla criminalità organizzata svolta in collaborazione con inquirenti italiani. Al centro del'inchiesta, un traffico di droga, che risale agli anni fra il 2013 e il 2017.