Processo a Ratko Mladic, Tribunale Aja: a Srebrenica fu genocidio

Per il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia ciò che è avvenuto a Srebrenica è stato genocidio. Così i giudici chiamati a breve a rendere nota la sentenza di primo grado per l'ex generale Ratko Mladic, 75 anni, ex comandante dell'esercito serbo bosniaco, processato per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati durante la guerra in Bosnia.