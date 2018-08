Processi Cohen-Manafort, Trump: "Con l'impeachment i mercati crollerebbero"

"Se fossi sottoposto a impeachment, penso che i mercati crollerebbero". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo: "Penso che tutti diventerebbero più poveri. Non so come qualcuno possa essere messo in stato di accusa quando sta facendo un gran lavoro". Le voci di impeachment sono emerse dopo che l'ex avvocato Michael Cohen e l'ex collaboratore Paul Manafort sono stati accusati di 8 capi di accusa.