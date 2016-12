Principe saudita Alwaleed bin Talal donerà la sua fortuna in beneficenza

Il suo enorme patrimonio servirà tra le altre cose a "favorire l'incontro e la comprensione tra le diverse culture, alla crescita delle donne, e creare un mondo più tollerante", ha detto.



Il denaro andrà direttamente alla sua organizzazione di beneficenza, a cui ha già dato 3,5 miliardi. Il resto lo donerà nell'arco di diversi anni.



Il principe, che non detiene una posizione ufficiale nel governo saudita, è il presidente della società di investimento Kingdom Holding Company, che possiede partecipazioni negli hotel Four Seasons, Fairmont e Raffles, così come il News Corp, Citigroup, Twitter e Apple.



Il suo annuncio è arrivato durante il mese del Ramadan, in cui i musulmani sono invitati a fare la carità e ad aiutare i bisognosi.