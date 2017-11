Principe Harry, parla la sorellastra della sua fidanzata Meghan

Samantha Markle è la sorellastra 52enne dell'attrice Meghan , la celebre fidanzata del principe Harry . Se da piccole le due erano molto unite, da dieci anni non si parlano più . Ora però Samantha ha deciso di esporsi in pubblico riguardo il burrascoso rapporto con la sorellastra sul quale sta scrivendo anche un libro.

Samantha è separata dopo due matrimoni, ha due figli ed è su una sedia a rotelle a causa di una sclerosi multipla. L'ultima volta in cui ha visto Meghan era il 2008. Ha detto di aver appreso del matrimonio tra la sorellastra e il principe da un'amica che lo aveva sentito dal parrucchiere.



Recentemente la donna ha parlato in pubblico del rapporto con la sua celebre sorellastra sul quale sta per uscire anche un libro. Samantha ha definito più volte la sorellastra "una scalatrice sociale" e ha detto: "Hollywood l'ha cambiata al punto che vuole diventare una principessa. Non mi è mai stata vicino nel momento della mia malattia". Molti fan di Meghan hanno però criticato la scelta di Samantha definendola "un'arrivista", "una che vuole sfruttare il matrimonio di Meghan e lucrarci con un libro".