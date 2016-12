Primo opinion poll: "Remain al 52%". Farage: "Pare che vinca il Sì"

Il fronte del sì all'Ue è dato in testa con il 52% dei voti contro il 48% del no. Lo rileva un primo opinion poll sul referendum Brexit di YouGov. "Sembra che il sì sia in vantaggio", ha commentato il leader euroscettico dell'Ukip Nigel Farage, che ha sottolineato come si sia trattata di una "campagna straordinaria". Farage si è mostrato pessimista sulle chance di vincere del suo schieramento.