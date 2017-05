Primo Maggio, oltre 200 arresti ai cortei di Istanbul

La polizia turca ha disperso con i gas lacrimogeni un gruppo di circa 200 manifestanti che volevano radunarsi in piazza Taksim, a Istanbul, per celebrare il Primo Maggio nonostante il divieto di riunirsi. Il gruppo sventolava bandiere con slogan contro il governo, come "Lunga vita al Primo Maggio, no al dittatore". Le autorità hanno fatto sapere di aver arrestato oltre 200 persone per aver partecipato a "manifestazioni illegali".