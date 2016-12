Primo maggio, Egitto: polizia impedisce raduno centinaia persone

Alta tensione in Egitto, dove a centinaia di lavoratori provenienti da diverse province e ritrovatisi a Il Cairo in occasione del Primo maggio è stato impedito dalla polizia di tenere un raduno. La zona è stata bloccata dai veicoli della polizia e da barricate e presidiata da decine di agenti in divisa e in borghese e da truppe armate di sicurezza, alcuni con mascherine sul viso e armi automatiche.