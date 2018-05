Primo maggio, a Parigi scontri tra polizia e manifestanti incappucciati

Scontri tra la polizia e i militanti anarchici e dell'estrema sinistra con il volto coperto alle manifestazioni in occasione del Primo maggio a Parigi . I dimostranti, stimati in almeno 1.200 dalla prefettura, hanno lanciato oggetti agli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni e usando un cannone ad acqua. Come riferisce Le Parisien, un'autoscuola e un fast-food sono stati danneggiati e saccheggiati. Fermati circa 200 manifestanti black bloc.

Come scrivono i media francesi, fra cui Le Monde, gli scontri sono stati provocati da circa un migliaio di violenti nei pressi della stazione di Austerlitz. Il resto del corteo è stato costretto a deviare dal suo itinerario originale.



Ministro dell'Interno: "Atti inqualificabili" - "Ferma condanna delle violenze e degli atti degradanti" commessi a margine del corteo del Primo maggio a Parigi è stata espressa dal ministro dell'Interno francese Gèrard Collomb in un tweet. Il ministro ha assicurato che "è stato messo in atto tutto il necessario per far smettere questi gravi disordini ed arrestare i responsabili di questi atti inqualificabili".