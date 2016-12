Primo concorso da 40 anni, in posa fra le rovine di Babilonia per diventare Miss Iraq

Belle, giovani e con un sogno nel cassetto. Per realizzarlo la strada scelta è quella di partecipare a un concorso di bellezza. Niente di particolarmente, quindi. Certo, se non fosse, che ci troviamo fra le antiche rovine di Babilonia, e il concorso in questione altro non è che Miss Iraq, che tornerà a incoronare la reginetta di bellezza del Paese (l'elezione avverrà il 19 dicembre) dopo oltre 40 anni.