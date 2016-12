Primarie Usa, Wsj: "Hillary Clinton avanti di 17 punti a New York"

Mentre a New York, martedì 19 aprile, si consumerà l'ultima tornata di primarie un sondaggio del Wall Street Journal afferma che in campo democratico Hillary Clinton è in vantaggio su Bernie Sanders di ben 17 punti. Dalla rilevazione - pubblicata a pochissime ore dall'ultimo duello tv tra i due candidati prima del voto di martedì - emerge come l'ex first lady raccolga il 57% delle preferenze dei democratici newyorchesi, contro il 40% del senatore.