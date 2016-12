Primarie Usa, un sondaggio rivela: Cruz supera Trump per la prima volta

Ted Cruz con la vittoria in Wisconsin prova a mettere paura a Donald Trump. Ma stando ai sondaggi a New York, per le primarie repubblicane non ci sarà gara. Secondo l'ultima rilevazione della Monmouth University, il tycoon riscuote il 52% delle preferenze contro il 25% del governatore dell'Ohio John Kasich. Staccatissimo il senatore ultraconservatore texano, che non va oltre il 17%.



L'esito del sondaggio arriva subito dopo il grande successo dei "numeri due" delle primarie Usa in Wisconsin, dove, oltre a Cruz, ha fatto il pieno di delegati anche il secondo tra i democratici, Bernie Sanders. Entrambi si sono aggiudicati una vittoria che si rivela non esclusivamente "psicologica", ma anche sostanziale nella gara per la nomination.



I risultati definitivi dicono che sul fronte repubblicano Cruz ha raccolto il 48,2% dei consensi, che si traducono in 36 delegati. Trump si è fermato al 35,1%, guadagnando soltanto sei delegati. Il terzo nome, Kasich, arriva al 14,1% e non conquista neanche un delegato.



Tra i democratici, Sanders con il suo 56,5% può contare su 47 delegati, mentre Hillary Clinton con il 43,2% arriva a 36 delegati. Grande attesa per l'appuntamento del 19 aprile, quando la sfida tra i candidati sarà a New York.