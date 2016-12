Primarie Usa, Ted Cruz e John Kasich uniti per far perdere Trump

I due rivali di Donald Trump per la nomination repubblicana, Ted Cruz e John Kasich, hanno annunciato che coordineranno le rispettive strategie per cercare di contrastare l'ascesa del magnate immobiliare newyorchese. In particolare, secondo quanto scrive la Bbc online, Cruz rinuncerà alla campagna elettorale in Oregon e New Mexico per aiutare Kasich mentre quest'ultimo darà a Cruz "campo libero" in Indiana.