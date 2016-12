Primarie Usa, giudice smonta tesi di Trump: "Ted Cruz è candidabile"

Sembra senza alcun fondamento la tesi, sostenuta da Donald Trump, che il suo rivale Ted Cruz, con padre cubano e madre americana, non sia candidabile alla Casa Bianca perché nato in Canada. Un giudice del New Jersey ha stabilito che il senatore del Texas è americano ''per nascita'' e potrà quindi presentarsi alle primarie repubblicane in questo Stato, in programma il 7 giugno.